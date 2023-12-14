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Papua Yeni Gine nerede, başkenti neresi? Papua Yeni Gine para birimi nedir?

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Papua Yeni Gine, eşsiz doğal güzellikleri ve etnik çeşitliliğiyle tanınan bir Pasifik ülkesidir. Adı duyulsa da pek çok kişi için gizemini koruyan bu ülke, coğrafi konumu, başkenti ve para birimi ile keşfedilmeye değer bir destinasyon haline gelmiştir. İşte, Papua Yeni Gine'nin hikayesi...

Papua Yeni Gine, Pasifik'in gizemli hazinelerini keşfetmek isteyenler için bir vaha olarak öne çıkıyor. Papua Yeni Gine Kinası, ülkenin ticaretinin ve ekonominin canlılığını simgeliyor. Ülkenin doğal güzellikleri, tropikal yağmur ormanları ve eşsiz deniz yaşamı, doğa severleri kendine çekiyor. Papua Yeni Gine, etnik çeşitliliği, renkli festivalleri ve Pasifik kültürünü keşfetmek isteyenler için bir keşif noktasıdır. Turistler, bu adanın sıcak kucaklamasında unutulmaz anılar biriktiriyor.

PAPUA YENİ GİNE COĞRAFİ KONUMU

Papua Yeni Gine, Pasifik Okyanusu'nda yer alan bir adadır ve kuzeyde Endonezya, batıda Papua bölgesi, güneyde Avustralya ile komşudur. Doğal güzellikleri ve benzersiz ekosistemleriyle dikkat çeken bu ülke, adeta bir tropikal cenneti andırır.

PAPUA YENİ GİNE BAŞKENTİ NERESİ?

Papua Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'dir. Bu renkli şehir, modern altyapısı ve tarihi anıtlarıyla ülkenin kültürel ve ekonomik merkezidir. Port Moresby, aynı zamanda Pasifik bölgesinin önemli bir liman kentidir.

PAPUA YENİ GİNE PARA BİRİMİ

Papua Yeni Gine'nin resmi para birimi Papua Yeni Gine Kinası (PGK)'dır. Ülkenin iç ticaretinde ve turizminde kullanılan kina, Papua Yeni Gine'nin ekonomik dokusunu yansıtan bir unsurdur.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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