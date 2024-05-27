Papua Yeni Gine'de ne oluyor? Heyelanda kaç kişi öldü, olay ne?

Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de hükümet, heyelan nedeniyle toprak altında kalanların sayısının 2 bini geçtiğini bildirdi. Açıklamada, "Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu" ifadeleri yer aldı. Papua Yeni Gine'de ne oluyor? Heyelanda kaç kişi öldü, olay ne? İşte merak edilenler...

PAPUA YENİ GİNE'DEKİ HEYELANDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Papua Yeni Gine'de meydana gelen toprak kaymasında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 24 Mayıs'ta yaşanan felaket, başkent Port Moresby'nin 600 kilometre kuzeybatısındaki Enga eyaletine bağlı Kaokalam köyünde meydana geldi. Bölgedeki en az 6 köy toprak kaymasından etkilendi. Otoyollar trafiğe kapatılırken, bölgeye yalnızca helikopterle ulaşım sağlanıyor.

"2 BİNDEN FAZLA İNSANI CANLI OLARAK GÖMDÜ"

Ülkenin ulusal afet merkezi, başkent Port Moresby'deki Birleşmiş Milletler (BM) ofisine "Heyelan 2 binden fazla insanı canlı olarak gömdü ve büyük bir yıkıma neden oldu" bildiriminde bulundu. Heyelanın "binalarda, gıda bahçelerinde büyük tahribata yol açtığı ve ülkenin ekonomik yaşam çizgisi üzerinde büyük etkiye neden olduğu" belirtildi.

"HERKES KAYIPLARINI ARIYOR"

Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape konuya ilişkin açıklamasında arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra savunma görevlilerinin de bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi. Uluslararası Göç Örgütü Papua Yeni Gine Temsilcisi Serhan Aktoprak ise, çocukların ailelerinden ayrılmak zorunda kaldığını ifade ederek, "Herkes kayıplarını arıyor. Bir çok insan hala şok içerisinde. Geçen her dakika umutlarımızı azaltıyor, hayal kırıklığımızı ise arttırıyor" dedi.

BM: DESTEK SAĞLAYACAĞIZ

Öte yandan; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, toprak kaymasından etkilenen Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'ye destek sağlayacaklarını ifade etti. Guterres, sosyal medya hesabından Papua Yeni Gine halkına dayanışma mesajı gönderdi.