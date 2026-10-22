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Papa 14. Leo'nun ameliyat sonuçları açıklandı: Ek tedaviye gerek yok

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Papa 14. Leo'nun ameliyat sonuçları açıklandı: Ek tedaviye gerek yok
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Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo'nun doku testleri hastalığın yayılmadığını gösterdi. Doktorlar, Papa'nın başka bir tedaviye ihtiyacı olmadığını açıkladı.

Akciğer kanseri ameliyatı geçiren Papa 14. Leo'nun herhangi bir ek tedaviye ihtiyacı olmadığı açıklandı. BBC'nin haberine göre Vatikan'ın paylaştığı doktor açıklamasında, ameliyat sonrası yapılan değerlendirmenin sonucu duyuruldu.

Ameliyatta alınan doku üzerinde yapılan testler, Papa'da ilk teşhis edildiği gibi akciğer adenokarsinomu bulunduğunu ve hastalığın yayılmadan sınırlı kaldığını doğruladı.

Açıklamada, "Ardından yapılan onkolojik değerlendirme, başka bir tedaviye gerek olmadığını teyit etti" ifadesine yer verildi.

71 yaşındaki Papa, 13 Ekim'de yapılan ve 90 dakika süren ameliyatla sağ akciğerinin alt lobunu aldırmıştı. Papa, ameliyattan dört gün sonra Roma'daki Gemelli Hastanesi'nden taburcu edilmiş, çıkışta kendisini bekleyenlerle sohbet etmişti.

Papa 14. Leo, ameliyat kararını daha önce Pazar duasında kendisi duyurmuş, doktorların akciğerinde bir nodül bulduğunu ve hastalığın erken evrede yakalandığını söylemişti.

Papa, taburcu olmasının ardından ilk haftalık genel kabulünü çarşamba günü Aziz Petrus Meydanı'nda gerçekleştirdi. Yakın çevresi, Papa'nın kasım başında planlanan Latin Amerika gezisini ertelemek istemediğini belirtiyor.

Kaynak: BBC

BBC
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