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Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli?

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Özkan Kılıçarpa kimdir? CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı Özkan Kılıçarpa kaç yaşında, nereli? CHP'nin Mersin Aydıncık Belediye Başkan Adayı olan Özkan Kılıçarpa hakkında merak edilenler gündemde. Kılıçarpa'nın yaşamı, siyasi kariyeri ve nereli olduğu gibi konular kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Aydıncık Belediye Başkan adayı ise Özkan Kılıçarpa. Özkan Kılıçarpa nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖZKAN KILIÇARPA KİMDİR?

Özkan Kılıçarpa 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Aydıncık Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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