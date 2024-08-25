ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru! Hangisi Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?

OSMANLI TARİHİNDE AMCASININ OĞLUNUN YERİNE TAHTA GEÇMİŞ OLAN İKİ PADİŞAH HANGİLERİDİR?

• A-) III. Mustafa ve IV. Mustafa

• B-) III. Mehmed ve IV. Mehmed

• C-) III. Mustafa ve IV. Mustafa

• D-) III. Ahmed ve IV. Ahmed

Doğru Cevap: C