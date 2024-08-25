Üye Girişi
Haberler

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

25 Ağustos Pazar ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? sorusu soruldu. (Kim Milyoner Olmak İster 25 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 300 Bin TL'lik soru! Hangisi Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?

OSMANLI TARİHİNDE AMCASININ OĞLUNUN YERİNE TAHTA GEÇMİŞ OLAN İKİ PADİŞAH HANGİLERİDİR?

• A-) III. Mustafa ve IV. Mustafa

• B-) III. Mehmed ve IV. Mehmed

• C-) III. Mustafa ve IV. Mustafa

• D-) III. Ahmed ve IV. Ahmed

Doğru Cevap: C

Osmanlı tarihinde amcasının oğlunun yerine tahta geçmiş olan iki padişah hangileridir?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kenan İmirzalıoğlu Osmanlı Atv Televizyon Gündem Yaşam Kültür Sanat Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ümmühan mı elendi Zübeyde mi elendi mi? MasterChef 26 Ağustos elenen Ümmühan gitti mi? Gökhan Akkan kimdir? Gökhan Akkan kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, hangi takımlı? UEFA Şampiyonlar Ligi marşının sözleri hangi üç dilin bilirlikte kullanılmasıyla yazılmıştır? Civciv çıkarmak amacıyla yumurtaya yatmış veya yatmak üzere olan dişi kuş veya kümes hayvanına ne ad verilir?
title