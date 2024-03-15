Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli?
Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Çal Belediye Başkan adayı Osman Kaçar kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Çal Belediye Başkan adayı olan Osman Kaçar hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Osman Kaçar'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı.Osman Kaçar kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayıOsman Kaçar kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
OSMAN KAÇAR KİMDİR?
Osman Kaçar, Yeniden Refah Partisi Denizli- Çal Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Çal Belediye Başkan adayıOsman Kaçar emlakçıdır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.