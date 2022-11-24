KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılan adaylar tarafından Ortaöğretim KPSS ile polis olunur mu? Sorusu merak edilmeye ve araştırılmaya başlandı. Birçok kişi KPSS ortaöğretim polislik puanı kaç? Sorusunu merak ediyor. Peki, Ortaöğretim KPSS ile polis olunur mu? KPSS ortaöğretim polislik puanı kaç?

6 Kasım 2022'de düzenlenen 2022- KPSS Ortaöğretim Sınavı sonuçlarının adayların erişimine açılmasının ardından adaylar Ortaöğretim KPSS ile polis olunur mu? Sorusunu araştırmaya başladı. Konuya ilişkin en merak edilen sorular arasında KPSS ortaöğretim polislik puanı kaç? Sorusu da yer alıyor. Peki, Ortaöğretim KPSS ile polis olunur mu? KPSS ortaöğretim polislik puanı kaç?

ORTAÖĞRETİM KPSS İLE POLİS OLUNUR MU?

POMEM ve PAEM, lisans mezunlarının girebildiği polis okullarıdır. Lise mezunları PMYO'ya girerek polis olabilirler.

KPSS ORTAÖĞRETİM POLİSLİK PUANI KAÇ?

PA'dan yapılan son duyuruya göre; Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2021 veya 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06.06.2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (8.160) erkek, (2.240) kadın, önlisans mezunu (800) erkek, (1.800) kadın olmak üzere toplam (13.000) öğrenci alımı yapılacaktır.