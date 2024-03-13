Orhan Gaga kimdir? CHP Balıkesir Balya Belediye Başkan Adayı Orhan Gaga kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Balıkesir Balya Belediye Başkan adayı ise Orhan Gaga. Orhan Gaga kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ORHAN GAGA KİMDİR?

Orhan Gaga, 1966 yılında Balıkesir ili Balya ilçesinde doğdu. İlçede uzun yıllar esnaflık yapmış olan Osman Gaga'nın torunu ve Metin Gaga'nın oğludur. İlköğretim ve lise eğitimini Balya'da tamamladı. Askerlik hizmetini tamamladıktan sonra özel bir şirkette 5 yıl çalıştı. Daha sonra yedek parça satışı yapan bir iş yerini işletmeye başladı. Evli ve bir çocuk babası olan Orhan Gaga, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Balya Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.