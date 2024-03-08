Onur Yiğit kimdir? CHP İzmir Balçova Belediye Başkan Adayı Onur Yiğit kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Balçova Belediye Başkan adayı ise Onur Yiğit oldu. Onur Yiğit kimdir? Onur Yiğit nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ONUR YİĞİT KİMDİR?

Onur Yiğit, 1984 yılında İzmir'de doğmuştur. Eğitim hayatını Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde tamamlayarak mezun olmuş, ardından yüksek lisansını İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde Yüksek İşletme ve Sağlık Yönetimi üzerine tamamlamıştır.

İzmir Balçova'da birçok sağlık kuruluşunun kurucusu olarak tanınan Onur Yiğit, aynı zamanda sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ASİSTANA ve Medifema Global şirketlerinde kurucu ve üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

Siyasi kariyerine 2002 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak başlayan Onur Yiğit, Balçova ve Narlıdere ilçelerinde ilçe ve ön seçim delegeliği görevlerini üstlenerek aktif rol almıştır. 2019 yılında Narlıdere Belediye Meclis Üyeliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği'ne seçilerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kâtip üyeliği görevini üstlenmiştir.