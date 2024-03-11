Ömer Özdoğan kimdir? Memleket Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Ömer Özdoğan kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı ise Ömer Özdoğan oldu. Ömer Özdoğan kimdir? Ömer Özdoğan nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÖMER ÖZDOĞAN KİMDİR?

Ömer Özdoğan, 1977 yılında Erzurum'da doğdu ve 1998'de yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. Kendi şirketini kurarak Avrupa menşeli markaların Türkiye distribütörlüğünü üstlendi ve teknolojik gelişmeleri takip etmek amacıyla Avrupa, Rusya, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Çin'i ziyaret etti. Elde ettiği deneyimleri ve bilgileri Türkiye'ye aktarmak için sivil toplum faaliyetlerinde aktif rol aldı. 2014 yılında Uluslararası "Montu İmtiyaz Doktorası" unvanı ile ödüllendirilen Özdoğan, aynı yıl teknoloji ve ekonomi konularında dünya ülkeleriyle işbirliğini artırmak amacıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşunda kurucu genel başkan olarak görev aldı. 2015 yılında Uluslararası Üniversiteler Birliği'nin yönetim kuruluna seçilen Özdoğan, aynı yıl Türkiye Sanat Platformu tarafından "Hizmet Şeref Ödülü"ne layık görüldü. 2017'de "Başkentin En İyileri" ödül töreninde Ankara'ya yaptığı katkılardan dolayı "Ankara Onur Ödülü"ne layık görüldü. Ayrıca Başkent Ankara Platformu ve Ankara Meclisi Derneği'nin Onursal Başkanı olan Özdoğan, akademik kariyerinde "İfade Özgürlüğü", "Karl Raimund Popper" ve "Spinoza" üzerine araştırmalar yaptı. 2021'de Memleket Partisi'nin kurucu üyesi olan ve parti meclisi üyeliğine seçilen Özdoğan, İngilizce ve Arapça dillerini bilmektedir.