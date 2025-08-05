"Ömer Fatih Sayan kimdir?" sorusu kadar, "Kaç yaşında ve nereli?" gibi detaylar da merak konusu olmuştur. Birçok kişi, Ömer Fatih Sayan kimdir? sorusunun cevabını merak ediyor. Sayan, özellikle teknoloji, iletişim ve kamu yönetimi alanlarında yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ömer Fatih Sayan kimdir? Ömer Fatih Sayan kaç yaşında, nereli?

ÖMER FATİH SAYAN KİMDİR?

1977 doğumlu olan Ömer Fatih Sayan, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hem mühendislik hem hukuk hem de sosyal bilimler alanında geniş bir akademik geçmişe sahip olan Sayan, Türkiye'nin dijital politikalarının şekillenmesinde önemli roller üstlenmiştir.

Lisans Eğitimleri:

İstanbul Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği

Bahçeşehir Üniversitesi, Hukuk Fakültesi

Anadolu Üniversitesi İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler bölümleri

Yüksek Lisans:

Münih Teknik Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği – Haberleşme Mühendisliği

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal Mühendisliği

Doktora:

İstanbul Üniversitesi, Biyomedikal Mühendisliği

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Özel Hukuk

Ayrıca Oxford Üniversitesi'nde Diplomasi Eğitimi ve Dışişleri Bakanlığı Akademisi'nde 44. Dönem eğitimini tamamlamıştır.

1995 yılında iş hayatına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde atılan Sayan, üniversite eğitiminin ardından ise Türkiye, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde sektörle ilgili özel şirketlerde çip üretimi, cep telefonu dizaynı ve AR-GE alanlarında çalıştı.

Silikon Vadisi İnisiyatifinde görev alarak girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan Sayan, Türkiye ve Almanya'da çeşitli üniversitelerde Bilişim Hukuku ve Bilişimde Yeni Trendler konularında dersler verdi. Ömer Fatih Sayan'ın, araştırma konularıyla ilgili çeşitli konferanslar ve bilimsel dergilerde yayımlanmış çok sayıda makaleleri bulunuyor. 2007-2014 tarihleri arasında Başbakanlık Müşavirliği ve Başbakan Başmüşavirliği görevinde bulundu. 2015 yılında BTK Başkanı, 2018 yılında Bakan Yardımcısı oldu.