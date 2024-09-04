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Okullar kaç gün sonra açılacak? GERİ SAYIM!

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Okulların açılmasına kaç gün kaldı, ne kadar kaldı merak ediliyor. Peki, Okullar kaç gün sonra açılacak? İşte, Okulların açılmasına kalan gün sayısı...

Okullar kaç gün sonra açılacak? Okulların açılmasına kaç gün kaldı, ne kadar kaldı merak ediliyor. Peki, Okullar kaç gün sonra açılacak? İşte, Okulların açılmasına kalan gün sayısı haberimizde...

OKULLAR KAÇ GÜN SONRA AÇILACAK?

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı, tüm öğrenciler için heyecanla beklenen başlangıç tarihine hızla yaklaşıyor. Okulların açılmasına kaç gün kaldığını merak edenler için geri sayım başladı.

Bu yıl, ilk ders zili 9 Eylül 2024 Pazartesi günü çalacak. Ancak, okul öncesi eğitim ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için uyum eğitimleri, 2-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu sayede, yaşı küçük öğrenciler yeni eğitim ortamlarına daha rahat bir şekilde adapte olabilecekler.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları ile orta öğretim 9. sınıf öğrencileri de bu süreçte unutulmadı. Yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla, bu öğrencilere yönelik özel bilgilendirme ve hazırlık çalışmaları yapılacak.

Okullar kaç gün sonra açılacak? GERİ SAYIM!

2024-2025 eğitim ve öğretim yılı başlangıcına çok az bir süre kaldı. Bugünden itibaren okulların açılmasına yalnızca 4 gün kaldı! Öğrenciler, yeni eğitim yılını heyecanla beklerken, aileler de gerekli hazırlıkları tamamlamak için geri sayıma başlamış durumda.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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