Okuduğunuz klasik romanın ana erkek karakteri Prens Mışkin ise ana kadın karakteri hangisidir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya Okuduğunuz klasik romanın ana erkekkarakteri Prens Mışkin ise ana kadın karakteri hangisidir?sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Hangisi Okuduğunuz klasik romanın ana erkekkarakteri Prens Mışkin ise ana kadın karakteri hangisidir?hangisinin sözlük tanımıdır?

OKUDUĞUNUZ KLASİK ROMANIN ANA ERKEKKARAKTERİ PRENS MIŞKİN İSE ANA KADIN KARAKTERİ HANGİSİDİR?

• A-) Jane Eyre

• B-) Maria Puder

• C-) Anna Karenine

• D-) Nastasia Filipovna

Doğru Cevap: D