Niyazi Vural kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çivril Belediye Başkan adayı Niyazi Vural kaç yaşında, nereli?
Niyazi Vural kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli- Çivril Belediye Başkan adayı Niyazi Vural kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Denizli -Çivril Belediye Başkan adayı olan Niyazi Vural hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Niyazi Vural'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Niyazi Vural kimdir? Yeniden Refah Partisi Denizli - Çivril Belediye Başkan adayı Niyazi Vural kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
NİYAZİ VURAL KİMDİR?
Niyazi Vural, Yeniden Refah Partisi Denizli- Çivril Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Denizli - Çivril Belediye Başkan adayı Niyazi Vural avukattır ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.