Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında ikinci duruşma yapılıyor

8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

MAHKEME SALONUNDA GERGİNLİK

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor. Diyarbakır Barosu Eski Başkanı Nahit Eren'in ağabey Baran Güran'a söylediği cümleler üzerine Baba Arif Güran sinir krizi geçirdi ve salondan çıkarıldı.

Nahit Eren'e tepki gösterilmesinin ardından Mahkeme Başkanı, tutuklu olmayan aile yakınlarının yanına doğru gitti ve salonu sakinleştirmeye çalıştı. Mahkeme Başkanı "Benim derdim adaleti ortaya çıkarmak. Dün kamera dediniz, onu yazacağım" dedi.

Abi Baran Güran tanık olarak kürsüye geldi.

Mahkeme Başkanı: Annen, amcan ve kardeşin sanık, tanıklık yapmama hakkın var.

Baran: Tanıklık yapacağım. Erzurum'da çalışıyorum, saat 7-8 gibi kardeşim Muhammet aradı Narin'in kaybolduğunu söyledi. Ben de eve geldim caminin orada toplanmışlardı sonra 112'yi aradım.

Hakim: Amcanın evine kamera kurulmuş gizli toplantı yapılmış.

Baran: Gizli toplantı evde mi olur? Bakan geliyor evi boşaltın diyorlardı Bakan geliyordu gizli toplantı olsa köyde olmazdı.

Hakim: Kadınlar kavgası.

Baran: Ben orada değildim.

Hakim: Kadınların ağzı kapatılıyor konuşmasın diye

Baran: Herkes gergin.

Hakim: "Erkekler yaptı neden susuyorsunuz" diye kadınlar söylemiş.

Baran: Herkes gergin o gerginlikle söylenmiştir.

Hakim: Narin kaçırıldı veya öldürüldü diye bir şey duydun mu?

Baran: Olay günü bir araba geldiği söylendi bir araba gelmiş o gün biz kaçırılmış dedik. Şıha gidildi ölse ben bilirdim dedi, kaçırılmış dedi, biz de kaçırılmış sandık.

Diyarbakır Baro eski Başkanı Nahit Eren soruyor:

- Biz sorgu yaparken sen dışardaydın Salim Güran "sen neyin peşindesin" dedi. Baran'ın da benim peşinde olduğum şeyin peşindeyim.

BABA ARİF GÜRAN FENALAŞTI

Bu esnada baba Arif Güran yine ağlamaya başladı.

Avukat: Arif bey lütfen benim neyin peşinde olduğumu söylemem lazım benim amacım; yaşamıma da neden olsa 3 çocuk babası olarak mis gibi kokan Narin'in katilinin peşindeyim. O yüzden Baran sana adli tıpta kardeşini göstermedim o kokuyu alma diye sende mis kokusuyla kalsın diye.

Arif Güran haykırarak Kürtçe konuşmaya başladı. Arif Güran Nahit Eren'e "Kızım katledilmiş sen ne diyorsun?" diye haykırırken duruşma salonundan çıkartıldı.

Duruşmayı takip eden Güran ailesi mensupları, Nahit Eren'e isyan edip "Onu istemiyoruz" dedi. Sanık avukatları da "Böyle yargılama yapılamaz" diye tepki gösterdi. Duruşma salonu karıştı.

Mahkeme Başkanı, avukatlara "Soruyu direkt soracaksınız. Direkt sorulmazsa salondan çıkartırım" dedi.