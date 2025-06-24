Mutlak butlan ne demek? Kılıçdaroğlu ne dedi?

Geçersiz sayılan işlemlerle ilgili kararlar alınırken, "butlan" ve "mutlak butlan" gibi terimler sıklıkla gündeme geliyor. "Butlan ne demek?" ve "Mutlak butlan ne anlama gelir?" soruları, özellikle hukuki geçerlilik bakımından önemli bir yer tutar. Peki, Mutlak butlan ne demek?

BUTLAN NE ANLAMA GELİR?

Butlan, bir hukuki işlemin geçersizliğini ifade eden genel bir kavramdır. Eğer bir işlem, hukukun emredici hükümlerine aykırıysa, kamu düzenine veya ahlaka karşıysa ya da konusu imkânsızsa, bu işlem butlan ile geçersiz sayılır. Bu durumda işlem, baştan itibaren geçersiz kabul edilir ve hiçbir hukuki sonuç doğurmaz.

MUTLAK BULDAN NE DEMEK?

Mutlak butlan, bir işlemin kesin ve geri dönülmez şekilde geçersiz olmasıdır. Bu tür bir geçersizlik, işlemin kamu düzenine, ahlaka ya da hukukun temel ilkelerine açıkça aykırı olması durumunda ortaya çıkar.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Halk TV Yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında 3 ismin Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu ise bu teklife "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdi.

ÖZEL: BU CEVABIN GELECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM

3 ismin daha sonra bu konuşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e anlattığı ve Özel'in de Kılıçdaroğlu'nun yanıtı sonrasında, "Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum" şeklinde yorum yaptığı öğrenildi.