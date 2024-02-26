Ak Parti Yalova İl Başkanlığı, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde aday tanıtım toplantısını gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Vatandaşlar, Mustafa Tutuk'un kim olduğunu merak ediyor. Peki, Mustafa Tutuk kimdir? AK Parti Yalova Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa tutuk kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA TUTUK KİMDİR?

Mustafa Tutuk, 1973 yılında Yalova'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden mezun olduktan sonra kamu yönetimi eğitimini tamamladı. Üç dönem Ak Parti Yalova Merkez İlçe Başkanlığında çeşitli kademelerde görevde bulundu. 31 Mart 2019 Mahalli idareler seçiminde Ak Parti meclis üyesi seçilmiştir. 2023 yılında Belediye Meclisi seçimiyle Yalova Belediye Başkanı seçilen Tutuk evli ve üç çocuk babasıdır.