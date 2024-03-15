Mustafa Boz kimdir? Memleket Partisi Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Mustafa Boz kaç yaşında, nereli?
Memleket Partisi Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Mustafa Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mustafa Boz kimdir? Memleket Partisi Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Mustafa Boz kaç yaşında, nereli?
Mustafa Boz kimdir? Memleket Partisi Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Mustafa Boz kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Mustafa Boz kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mustafa Boz kimdir? Memleket Partisi Mersin Anamur Belediye Başkan Adayı Mustafa Boz nereli? Detaylar haberimizdedir…
MUSTAFA BOZ KİMDİR?
Mustafa Boz, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Memleket Partisi Mersin Anamur Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.