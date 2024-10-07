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Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor?

Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor?
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Murat Saydam'ın başında olduğu Saydam Catering, domuz eti içeren ürün skandalıyla gündeme geldi. Peki, Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor?

Bolu'nun önde gelen tekstil firmalarından Tayeks Tekstil Ve Dış Ticaret'e de yemek hizmeti sağlayan Düzce AK Parti'nin çeşitli kadrolarında görev yapmış olan Murat Saydam'ın başında olduğu Saydam Catering firması gündem oldu. Peki, Murat Saydam kimdir? Murat Saydam nereli, ne iş yapıyor?

MURAT SAYDAM KİMDİR?

01.12.1970 yılında Düzce'de dünyaya geldi. İlkokul mezunu olan Murat Saydam gıda sektöreünde kurduğu firma ile Düzce'de faaliyetlerine devam ediyor. Murat Saydam AK Parti Merkez İlçe Yönetim Kurulu'nda yer aldı. 2009 yılında Belediye Meclis üyeliği görevinde bulundu.

Çevreci kimliği ile de bilinen Murat Saydam Yeşilay Şube yönetiminde yer aldı.

Murat Saydam Evli ve 2 çocuk babasıdır.

Saydam Düzce AK Parti İl Başkan Yardımcısı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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