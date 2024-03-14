Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli?
Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Aydın -Buharkent Belediye Başkan adayı olan Murat Savaş hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Murat Savaş'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Murat Savaş kimdir? Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MURAT SAVAŞ KİMDİR?
Murat Savaş, Yeniden Refah Partisi Aydın- Buharkent Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Aydın - Buharkent Belediye Başkan adayı Murat Savaş öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.