Murat Öztürk kimdir? HÜDA PAR Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Murat Öztürk kimdir? HÜDA PAR Kars Belediye Başkan Adayı Murat Öztürk nereli? Detaylar haberimizdedir…

MURAT ÖZTÜRK KİMDİR?



Murat Öztürk, 1982 yılında İstanbul'un Pendik ilçesinde dünyaya geldi ve eğitim hayatına burada başladı. İlk ve orta öğrenimini Pendik'te tamamlayan Öztürk, daha sonra İstanbul Ataşehir Sebze Hali'nde satış temsilciliği yapmaya başladı. İnsani yardım kuruluşlarında da aktif olarak çalışmalarda bulunan Öztürk, HÜDA PAR ile siyasi hayata atıldı. HÜDA PAR Pendik ilçe teşkilatında çeşitli görevlerde bulunan Öztürk, evli ve dört çocuk babasıdır.