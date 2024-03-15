Murat Akdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çermik Belediye Başkan adayı Murat Akdağ kaç yaşında, nereli?
Murat Akdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayı Murat Akdağ kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Diyarbakır -Çermik Belediye Başkan adayı olan Murat Akdağ hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Murat Akdağ'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Murat Akdağ kimdir? Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çermik Belediye Başkan adayı Murat Akdağ kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
MURAT AKDAĞ KİMDİR?
Murat Akdağ, Yeniden Refah Partisi Diyarbakır- Çermik Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Diyarbakır - Çermik Belediye Başkan adayı Murat Akdağ uzman öğretmendir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.