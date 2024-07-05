Muharrem ayı başladı mı, ne zaman başlayacak? Aşure günü ne zaman başlar ve biter 2024? Diyanet'e göre Muharrem ayında oruç tutulur mu ?

İslam takvimine göre ilk ay olan Muharrem ayı ne zaman, başladı mı? Muharrem ayının onuncu günü Hazreti Muhammed'in torunu Hüseyin'in Yezid'in ordusu tarafından öldürüldüğü gündür. Muharrem ayının onuncu günü olan Aşure günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Diyanet'in Muharrem ayı oruç tutmak isteyenler için tavsiye ettiği tarihler neler?

MUHARREM AYI NE ZAMAN HANGİ TARİHTE?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın hesabına göre Muharrem ayının ilk günü belli oldu. 2024 Hicri takvimine göre yılın ilk günü olan 7 Temmuz 2024 Pazar günü Muharrem ayı başlayacak.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Müslümanlar için önemli bir gün olarak kabul edilen Aşure günü İslam takvimine göre Muharrem ayının onuncu günüdür. Bu durumda Aşure günü 17 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.

DİYANET'E GÖRE MUHARREM AYI ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Muharrem ayında oruç tutmanın faziletiyle ilgili şu tavsiyelerde bulunmuştur: Muharrem ayının 16-17 Temmuz veya 17-18 Temmuz oruç tutulması önerilmiştir. Muharrem orucu farz değildir.