Müge Anlı'da cinayet itirafı! Müge Anlı'da ne oldu? Cinayeti itiraf etti mi?

Müge Anlı'nın programında aranan Mehmet Ali Özdemir'in günlerdir canlı yayına çıkan kayınbiraderi Mehmet Genç tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayeti itiraf eden kayınbirader, "Kardeşimi çok dövüyordu, silah alarak eve çağırdım. Geldiğinde de 3 el ateşle öldürdü" dedi. Peki, Müge Anlı'da ne oldu?

MÜGE ANLI'DA NE OLDU?

Cinayetle ilgili ilk itirafı programda "Mehmet sürpriz yapıp gelecek" diyen eş yaptı. Eş Meryem, kocasının kardeşi tarafından öldürüldüğünü söyledi. Cinayetle ilgili detayları veren Müge Anlı, "Mehmet Ali Özdemir'in cansız bedeni aile üyeleri tarafından taşınmış. Birlikte temizlik yaparak cinayet izlerini temizlemişler. Mehmet Genç bu cinayeti önceden tasarladığını söylemiş. Silahı daha önce gidip almış sonra da eniştesini eve çağırmış. Mehmet Ali eve gelince 3 kurşun sıkarak öldürmüş. Daha sonra cesedi torbaya koyarak kendi aracıyla taşımış. Meryem'in ailesi üzerlerine kan sıçradığı için kıyafetleri yıkamış. O gün çevrede bir düğün varmış o yüzden de silah sesi duyulmamış. Düğün gece 01.00'a kadar sürmez cinayet de o saatlerde işlenmiş. Mehmet Genç sorgusunda silahı da cesede yakın bir yere gömdüğünü söylemiş."

ŞAHIS TUTUKLANDI MI?

"Meryem de ifadesinde eşiyle çok severek evlendiğini ancak alkol aldığı zaten kendisine çok şiddet uyguladığını söylemiş. Meryem ifadesinde 'Eşim alkollüyken bana ya da aile üyelerimden birine de zarar verebilirdi bundan korktum' da demiş."