MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128204 9 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı izleme linki ve son bölüm detayları merak konusu oldu. Her sabah seyircisi ile buluşan programda, faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından söz ettiren Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı dosyaları aydınlatmaya devam ediyor. MÜGE ANLI CANLI İZLE! 9 Mayıs Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Bir hafta kadar telefonu açık kaldı. 52 yaşındaki Şaban Ataş'tan 48 gündür haber yok.

Bahri Ataş, kuzeninin arkadaşı Burhan ile Şaban'ın karısı Emine arasında bir şeylerin olduğunu 5 yıl önce duyduğunu, bu durumlarını zamanında kuzenine bahsetmediğini, kuzeni ile yengesinin boşandığını anlattı. Bahri Ataş "yengem Emine kuzenimin motosikletiyle kaybolduğunu söyledi" iddiasında bulunmuştu. Müge Anlı röportaj için o eve gittiklerinde Şaban Bey'in motosikletini evin kapısında gördüklerini söyledi.

Şaban Ataş'ın kaybının tarafları karşı karşıya. ''İddia edilen gönül ilişkisi 15 yıldır konuşuluyor.''

İzleyici, iddia edilen gönül ilişkisinin 15 yıldır konuşulduğunu açıkladı. Emine Hanım bağlanan kişi ile arasında farklı bir mesele olduğunu, bu yüzden kendisine iftira attığını söyledi.

Sorun yaşadığı iddia edilen kardeşi konuştu. ''Nuran ablamın kaybolduğunu Müge Anlı'da öğrendim.''

Nuran Şahin'in mal paylaşımından dolayı sorun yaşadığı kardeşi Mehmet Ali Baysal Müge Anlı'ya konuştu. Mehmet Ali Bey, ablası ile mal paylaşımındaki anlaşmazlık yüzünden konuşmadıklarını, ablasının kaybolduğunu Müge Anlı'da öğrendiğini, söyledi.

MÜGE ANLI CANLI İZLEME LİNKİ