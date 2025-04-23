Müge Anlı CANLI! 23 Nisan Bugün Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir?

Müge Anlı canlı yayın ile birçok kayıp vakası, dolandırıcılık olayı ve gizemli dosya gün yüzüne çıkıyor. ATV üzerinden yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, 23 Nisan günü saat 10:00'da başladı. Müge Anlı canlı yayınını kaçırmak istemeyenler için Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle yolları araştırılıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı canlı yayın, Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından takip ediliyor. İşte 23 Nisan Müge Anlı canlı yayın izleme yolları ve detaylar...

MÜGE ANLI CANLI İZLE

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınla izleyicileriyle buluşuyor. Gerçek suç dosyaları, kayıp vakaları ve toplumsal olayların ele alındığı bu program, hafta içi her gün saat 10:00'da başlıyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kıymet Hanım, dükkanının önünde kavga ettiklerini, Mehmet'in Bayram'a bıçak çektiğini söyledi. Bayram bu iddiaları yalanladı. Son görüştüğü arkadaşı neden hedef şaşırtıyor?

Mehmet Çetin'in o dönemdeki eşi konuştu. 'Denizli'ye tek başına gittiğini biliyorum'

Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Mehmet Çetin'in o dönem evli olduğu eşi Derya Kor konuştu. 'O dönemde kaybolmadan bir gün önce asker arkadaşının düğünü için Denizli'ye gideceğim, telefonum bozuk kapalı olabilir' dedi. Derya Kor, eşinin Denizli'ye tek gittiğini bildiğini söyledi. Ailesiyle birlikte kayıp başvuru yaptık dedi.

Mehmet Çetin'in kaybındaki şüpheler... Kaybının ardından eşi ve arkadaşı arasındaki 56 telefon görüşmesi.

Arkadaşı Bayram ve o dönem eşi olan Derya Kor arasındaki telefon konuşmaları soruldu. Çocukluk arkadaşı Bayram, 'bizim seninle aramızda bir şey olmadı' dedi. Derya ise, 'O dönem ailesiyle yaşadığını babasının Bayram ile konuşmuş olabileceğini söyledi.

MÜGE ANLI NASIL İZLENİR?

Programı ATV'nin resmi internet sitesinden, atv.com.tr/canli-yayin adresine girerek anlık olarak takip edebilirsiniz.