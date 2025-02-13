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MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
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2025 MSÜ (Milli Savunma Üniversitesi) sınavına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin nasıl ve nereden alınacağını merak ediyor. ÖSYM, MSÜ sınav giriş belgelerinin yayınlandığını duyurdu. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl alınır ve sınav giriş ekranına nasıl erişilir?

MSÜ sınavı, 2025 yılında binlerce adayın katılacağı önemli sınavlardan biri olacak. Sınava girecek adayların, sınav günü herhangi bir aksilik yaşamamaları için sınav giriş belgelerini erkenden edinmeleri gerekiyor. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre, sınav giriş belgesi sadece elektronik ortamda erişime açılacak. Peki, MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

MSÜ sınav giriş belgesi, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulanabilir ve indirilebilir. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini kolayca temin edebilirler. Sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği yer, salon ve sınav saati gibi bilgiler yer alır.

MSÜ sınav giriş belgesi nasıl, nereden alınır? 2025 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!

ÖSYM MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM tarafından paylaşılan duyuruda "23 Şubat 2025 tarihinde uygulanacak olan 2025 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2025-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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