Münevver Karabulut'u canice katledip cezaevinde intihar ettiği iddia edilen Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün adli tıp uzmanları ve savcılar eşliğinde açıldı. Mezarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir "Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı, ceset bütünlüğü yoktu. Bu detaylar tutanağa da geçti" ifadelerini kullandı. Mezarda kefen ne zaman çürür, kefen kaç yılda yok olur?

CEM GARİPOĞLU'NUN MEZARI AÇILDI?

Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Polis ekipleri Cem Garipoğlu'nun mezarının bulunduğu Karacaahmet Mezarlığı'nda güvenlik amacıyla demir bariyerlerle tedbir aldı. Garipoğlu'nun mezarı savcı ve Adli Tıp görevlilerinin gelmesinin ardından açıldı. Cenaze, tabut içinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bizim müvekkillerimiz zaten çok acılı oldukları için, psikolojik olarak yeni bir travmayı kaldıramayacak olduklarından tercihen gelmemeyi uygun buldular. Ama mutlaka kimlik tespiti işlemi için ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekirdi bu nedenle teşhis işlemi yapılamadı. Bunu da tutanağa yazdık biz. Kemik parçaları, küçük olanlar bırakıldı ama büyük olanlar ve kafatası steril bir şeye konularak Adli Tıp'a gönderildi. Özellikle dişler incelenecek."

MEZARDA KEFEN NE ZAMAN ÇÜRÜR, KEFEN KAÇ YILDA YOK OLUR?

Nemli, sıcak ve mikroorganizma açısından zengin toprakta kefen, 1 ila 3 yıl içinde tamamen çürüyebilir. Daha kuru veya soğuk toprak koşullarında ise bu süreç daha uzun sürebilir ve 5 yıla kadar uzayabilir. Toprağın pH dengesi, nem oranı ve hava sirkülasyonu da kefenin çürüme hızını etkileyen faktörler arasındadır.1