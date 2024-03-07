Mevlüt Öztekin kimdir? AK Parti İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mevlüt Öztekin kimdir? AK Parti İstanbul KağıthaneBelediye Başkan Adayı Mevlüt Öztekin nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEVLÜT ÖZTEKİN KİMDİR?

Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu'da dünyaya geldi ancak aslen Sivas Koyulhisarlı'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Kağıthane'de tamamlayan Öztekin, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Mevlüt Öztekin üniversitede öğrenci fakülte başkanlığı ve gençlik teşkilatlarında aktif görev aldı. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalıştı.

Öztekin, 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yaptı. 2009-2018 Tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi.

Evli ve bir çoçuk babasıdır. Mevlüt Öztekin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı oldu.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.