Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi

İstanbul'da Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına katılmak isteyen bir grup, metroda terör örgütü elebaşı lehine sloganlar attı. O anlara tanık olan diğer yolcular, yaşananları çaresizce izledi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, "Polis nerede?" şeklindeki yorumlarıyla duruma tepki gösterdi.