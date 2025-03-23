Ekrem İmamoğlu tutuklandı

Ekrem İmamoğlu tutuklandı
Bakan Tunç: Sorumluluk makamında olanlar yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınmalı

"Soruşturma sürüyor" diyen Bakan Tunç'tan dikkat çeken çağrı
Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Tutuklama kararı sonrası İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Şişli ve Beylikdüzü Belediye Başkanları tutuklandı

İBB soruşturmasında 2 belediye başkanına tutuklama

Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına gitmek için metroya binen bir grup, terör örgütü elebaşı lehine slogan attı. Diğer yolcuların çaresizce izlediği anlar kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı "Polis nerede?" diyerek tepki gösterdi.

İstanbul'da Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına katılmak isteyen bir grup, metroda terör örgütü elebaşı lehine sloganlar attı. O anlara tanık olan diğer yolcular, yaşananları çaresizce izledi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, "Polis nerede?" şeklindeki yorumlarıyla duruma tepki gösterdi.

Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Kaynak: Haberler.com / Gündem
500

Yorumlar (17)

Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Yeni Türkiye, Bahçeli sağolsun

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıkadirozerr:

devlet bahçeli izldmi acep haberi

Yorum Beğen64
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Kılıç:

Akp giderse pkk eskisi gibi hortlar. 20 sene akp bunları iyi besledi şarzlarını doldurdu.

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme39
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

Bazı insanlar vardır bir eli yağda bir eli balda' da olsa , kanı bozuk ise hainliği asla terk etmez .Bu bağıran kanı bozuklar ülkede her hakka sahip oldukları halde , hainlik etmekte ısrar ederler .

Yorum Beğen38
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıQuantum:

Kankanız bahçeliyede tezahürat yapın. Hele bide imamoğlu aleyhine slogan attınız mı sizi genel merkezinde bile ağırlar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmin Alıç:

İktidardan izinli onlara bu sıralar bişey olmaz. Birkaç aya kalmaz yine terörist olurlar

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Chp bunlar sayesinde almadı mı İstanbul'u.....????

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme20
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Yilmaz:

Bahçeli eseriyle gurur duysun,bu daha başlangıç

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetehan Kaloğlu:

polis diğer teröristlerle ilgileniyor

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDemir Acer:

idam sart

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title