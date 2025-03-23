Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
İstanbul'da Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına gitmek için metroya binen bir grup, terör örgütü elebaşı lehine slogan attı. Diğer yolcuların çaresizce izlediği anlar kısa sürede viral olurken, birçok kullanıcı "Polis nerede?" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul'da Yenikapı'daki Nevruz kutlamalarına katılmak isteyen bir grup, metroda terör örgütü elebaşı lehine sloganlar attı. O anlara tanık olan diğer yolcular, yaşananları çaresizce izledi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılmasıyla birlikte birçok kullanıcı, "Polis nerede?" şeklindeki yorumlarıyla duruma tepki gösterdi.