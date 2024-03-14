İyi Parti'nin birçok şehirdeki belediye Belediye başkan adayları belli oldu. Peki, Memet Uğur Tatar kimdir? İYİ Parti Denizli Kale Belediye Başkan adayı Memet Uğur Tatar kimdir?

İYİ PARTİ DENİZLİ KALE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM?

İYİ Parti Kale Belediye Başkan Adayı Memet Uğur Tatar oldu.

MEMET UĞUR TATAR KİMDİR?

Mehmet Uğur Tatar, 1959 yılında Denizli'nin Kale ilçesinde doğdu. İlkokulu Denizli Katip Çelebi, ortaokulu Pamukkale Ortaokulunda okudu. Eğitimini Denizli Lisesi'nde tamamladı. Bir süre yük taşımacılığı yaptı.

1993 yılında, Denizli'de özel bir tesiste hurda kağıt ticaretine başladı. Faaliyete geçilmesinden sonra 2005 yılında, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından "Ambalaj Atığı Toplama-Ayırma Lisanslı Tesis" ünvanına sahip oldu."SİZİN DE DİKİLİ BİR AĞACINIZ OLSUN." projesini; fidan dikim, dağıtım ve eğitim etkinliğini anaokulu ve ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik, işletme misyonu çerçevesinde devam ettirdi. Farklı bir sektörde yatırım yapma adına 2015 yılında gıda sektöründe bir işletme kurdu.

Tatar, siyasi kariyerine 2004 Yılında Denizli'ye Bağımsız Belediye Başkan Adayı olarak başladı. 2011 yılında Denizli'de 1. sıradan Has Parti Milletvekili Adayı oldu. 2014 yılında AK Parti'ye Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Aday Adaylığı için başvurdu. 2015 yılında AK Parti Denizli Milletvekili Aday Adayı oldu. Evlidir ve 2 çocuk babasıdır.

Mehmet Uğur Tatar, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde bağımsız olarak Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.

İYİ PARTİ HAKKINDA

İYİ Parti, 25 Ekim 2017 tarihinde Meral Akşener liderliğinde kurulan ve Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "İYİ Parti" şeklindedir. Simgesi güneş ve parti isminin Kayı boyu bayrağından esinlenilerek yazılmasıdır. TBMM'de 38 milletvekili ile grubu bulunmaktadır. Genel başkanı Meral Akşener'dir.

Parti, Milliyetçi Hareket Partisinden (MHP) ayrılan tanınmış isimler tarafından kurulmuştur. Partinin kurucusu ve genel başkanı Meral Akşener ile ilk genel başkan yardımcısı Koray Rize, parti kurulmadan önce MHP'nin yönetiminde görev almıştır. MHP'nin 2017 anayasa referandumunda 'Evet' oyu çağrısı ve partinin genel başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine başka bir genel başkan getirmek için düzenlenen bir kurultayın ardından tanınmış MHP üyeleri arasında yeni parti fikri ortaya çıktı. Siyasi yorumlara göre parti genel olarak etnik milliyetçiliğe karşı ılımlı sivil milliyetçiliği desteklemektedir. Parti kendisini siyasi yelpazenin merkezinde olarak tanımlar ve Avrupa Birliği ile Türkiye'nin yakın ilişkilere sahip olduğu olumlu bir gündemi savunur, Türkiye'nin Batı Bloku'nun bir parçası olmaya devam etmesi gerektiğini vurguluyor. Üçüncü taraf kaynaklar, partiyi siyasi yelpazenin merkez sağında veya sağ kanadında olarak tanımlamıştır.

Parti, özellikle parlamenter sistem ve yargının ve diğer kurumların bütünlüğünü koruması konusuna büyük önem vermektedir. Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) hükümetine muhalif olan sağcı seçmenler için "alternatif bir kapı" olarak yorumlanmıştır.