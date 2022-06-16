Melisa Döngel kimdir? Melisa Döngel hayatı ve biyografisi! Melisa Döngel kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Melisa Döngel merak konusu oldu. İşte Melisa Döngel hakkında merak edilen Melisa Döngel kimdir, Melisa Döngel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

MELİSA DÖNGEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 18 Eylül 1999 (22 yaşında) İstanbul Boy: 1,76 m Eğitimini, Osman Yağmurdereli Sanat Akademisinde tamamladı. İlk güçlü oyunculuk deneyimini, 2016'da Hangimiz Sevmedik adlı dizide Sevtap karakterini canlandırdı. Yine aynı yıl rol aldığı Arka Sokaklar dizide Nil karakterini oynadı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye adlı dizide Deniz Çelik Elibol karakterini canlandırdı. 2020-2021 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Ceren Başar karakterine hayat vermiştir. 2021 yılında Sadakatsiz dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldı. Aynı yıl Sen Çal Kapımı dizisine veda etmiş FOX'un diğer dizisi Aşk Mantık İntikam'ın kadrosuna dahil olup, 2022'ye kadar Çağla Yılmaz karakterini canlandırmıştır.

Haberler.com - Gündem