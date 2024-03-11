Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak kimdir? Memleket Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayı ise Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak. Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak kimdir? Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

MEHMET YAŞAR YAVUZ FIRILDAK KİMDİR?

Ressam ve tiyatro oyuncusu olduğu bilinen Mehmet Yaşar Yavuz Fırıldak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Memleket Partisi'nin İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan adayıdır.