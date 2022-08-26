AKarti Ağrı Merkez İlçe Başkanı Mehmet Nuri Yıldız'a ait olduğu iddia edilen görüntüler gündem oldu. Peki, Mehmet Nuri Yıldız kimdir? İşte, Mehmet Nuri Yıldız hayatı ve biyografisi!

WhatsApp üzerinden yapılan görüşmenin videosunun paylaşılmasıyla tepkilerin odağına yerleşen AK Partili Yıldız, çığ gibi büyüyen eleştirilerin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımla görevinden istifa ettiğini duyurdu. Peki,i Mehmet Nuri Yıldız kimdir? Mehmet Nuri Yıldız hayatı ve biyografisi!

MEHMET NURİ YILDIZ KİMDİR?

Ağrı ili Merkez ilçesi Ballıbostan Köyünde 1980 yılında dünyaya geldi. İlkokul öğrenimini doğduğu köyde bulunan Ballıbostan İlkokulu'nda tamamladı.

19 yıllık evliliği olan Mehmet Nuri Yıldız'ın 7 çocuğu olduğu biliniyor.

AK Parti Ağrı Merkez İlçe Başkanıydı. Sosyal medyada yer alan iddiaların ardından Mehmet Nuri Yıldız bir mesaj yayınlayarak görevinden istifa ettiğini açıkladı.