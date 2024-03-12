Mehmet Erikmen kimdir? MHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Mehmet Erikmen kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Mehmet Erikmen kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mehmet Erikmen kimdir? MHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Mehmet Erikmen nereli? Detaylar haberimizdedir…

MEHMET ERİKMEN KİMDİR?

Mehmet Erikmen, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.