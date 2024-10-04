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Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır?

Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MATEMATİK DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN İŞLEM ÖNCELİĞİNE GÖRE, 2+1+1-1×2 İŞLEMİNİN SONUCU KAÇTIR?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 4

Cevap:

Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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