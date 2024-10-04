Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır?
Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?
MATEMATİK DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN İŞLEM ÖNCELİĞİNE GÖRE, 2+1+1-1×2 İŞLEMİNİN SONUCU KAÇTIR?
A: 0
B: 1
C: 2
D: 4
Cevap: