ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Matematik derslerinde öğretilen işlem önceliğine göre, 2+1+1-1×2 işleminin sonucu kaçtır? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

MATEMATİK DERSLERİNDE ÖĞRETİLEN İŞLEM ÖNCELİĞİNE GÖRE, 2+1+1-1×2 İŞLEMİNİN SONUCU KAÇTIR?

A: 0

B: 1

C: 2

D: 4

Cevap: