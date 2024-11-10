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MASTERCHEF SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ! Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, sonsuzluk yemeği malzemeleri neler?

MASTERCHEF SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ! Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, sonsuzluk yemeği malzemeleri neler?
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MasterChef Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır? MasterChef yarışmasında 10 Kasım günü, dokunulmazlık oyununda en iyi yemeklerini yapma mücadelesi gerçekleşiyor. Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? Sonsuzluk yemeği tarifi nedir? soruları gündeme geliyor. Peki, Sonsuzluk yemeği tatlısı nasıl yapılır?

Sonsuzluk yemeği tarifi ve sonsuzluk yemeği nasıl yapılır merak ediliyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasına bu akşam en iyi yemekleri yapan takım dokunulmazlığın sahibi oluyor. Sonsuzluk yemeği nasıl yapılır, malzemeleri neler? Detaylar haberimizdedir…

SONSUZLUK YEMEĞİ TARİFİ

- Balıkesir'den zeytinyağı

- Kastamonu'dan sarımsak

- Finike'den portakal

- Kars'tan bal

- Şanlıurfa'dan patlıcan

- Marmara Bölgesi'nden dereotu

- Kırşehir'den ceviz

- Samsun'dan fasulye

- Amasya'dan soğan

- Bolu'dan kuzu göbeği mantarı

- Ege ve Marmara Bölgesi'nden dereotu

SONSUZLUK YEMEĞİ MALZEMELERİ NELER?

10 Kasım'a özel olarak hazırlanan Sonsuzluk Yemeği, görüntüsüyle sonsuzluk işaretini anımsatan özgün bir yemek olarak öne çıkıyor. Şeflerin özenle hazırladığı bu özel yemekte, Türkiye'nin 17 farklı ilinden getirilen seçkin ürünler kullanılıyor.

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