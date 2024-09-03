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MasterChef Kazandibi tarifi! En güzel Kazandibi tarifi! Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kazandibi için malzemeler!

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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Kazandibi hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Kazandibi hazırladı. Peki, Kazandibi tarifi nedir? Kazandibi nasıl yapılır? Kazandibi nedir?

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Kazandibi aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Kazandibi tarifi nasıl yapılır? Kazandibi nedir? Kazandibi nasıl yapılır, Kazandibi yapılırken nelere dikkat edilir

KAZANDİBİ MALZEMELERİ

Kazandibi, dibi tutturularak hafifçe kızartılan muhallebi.

İki çeşit kazandibi vardır. Normalde kazandibi tavukgöğsünden yapılır. Tavukgöğsü katılmamış olanına "Muhallebi Kazandibi" adı verilir. Muhallebi Kazandibinin yapılışı aşağıdaki şekildedir.

KAZANDİBİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

4 yemek kaşığı pudra şekeri

1 litre süt

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı mısır nişastası

2 yemek kaşığı pirinç un

KAZANDİBİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle pirinç ununu, un, nişasta ve derin bir kapta karıştırınız.

Daha sonra 1 su bardağı ile süt katarak karıştırınız fakat karıştırırken karışımın topaklanmamasına dikkat etmelisiniz.

Sonrada kalan sütü, toz şekeri ve tuzu katarak karıştırın. Hazırladığınız bu karışımı orta dereceli ateşte kaynayana kadar karıştırınız.

Daha sonrada kaynamamış sütten bir kepçe alarak nişastalı karışıma ekleyerek karıştırınız.

Daha sonrada hazırladığınız bu nişastalı karışımı kaynayan tencereye ekleyerek karıştırmaya devam ediniz karıştırınız.

Bir iki taşım kaynadıktan sonra ocaktan alınız.

Kaynamakta olan karışımınızı ocaktan aldıktan sonra bir tepsinin tabanına pudra şekerinin güzel bir şekilde serpiniz.

Daha sonrada hazırlamış olduğunuz muhallebiyi tepsinin üzerine dökerek yayın.

Hazırlamış olduğunuz tepsiyi ocağın üzerine alınız ve her iki tarafını da çevirerek güzel bir şekilde pişirin.

Siz hazırlamış olduğunuz tepsiyi pişirirken şeker eriyecek ve muhallebinin pişen kısımları karamel hale gelecektir.

Daha sonra pişen tatlı tepsisini soğuk suyun içerisinde oda sıcaklığına gelene kadar soğutunuz.

Son olarak da oda sıcaklığına gelen tatlınızı 3 saat buzdolabında soğumasını bekleyin.

Osman Demir
Osman Demir
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