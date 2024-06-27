MasterChef Emre kimdir? 2024 Masterchef Emre Ün kaç yaşında, nereli?

Masterchef yeni bölümü ile TV8 ekranlarına geliyor. Yapılan yemekler ve diyaloglar dikkatleri çekerken programın ayrıntıları da merak edildi. Emre Ün kimdir? MasterChef 2024 Emre Ün kimdir?

MASTERCHEF JÜRİLERİ KİM?

Masterchef Jürisi 2022 yılında da bir önceki yıl ile aynı kişilerden oluşuyor. Bu sezon programın jüri koltuğunu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu paylaşmaktadır.

MASTERCHEF EMRE ÜN KİMDİR?

Emre 26 yaşında, İstanbul Silivri'den katılıyor. Aşçılık eğitimi aldı.