MasterChef Asma Yaprağında Sardalya tarifi! En güzel Asma Yaprağında Sardalya tarifi! Asma Yaprağında Sardalya tarifi nasıl yapılır? Asma Yaprağında S

Türk mutfağı yemekleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Asma Yaprağında Sardalya aroması ve ağızda dağılan yumuşacık kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Asma Yaprağında Sardalya tarifi nasıl yapılır? Asma Yaprağında Sardalya nedir? Asma Yaprağında Sardalya nasıl yapılır, Asma Yaprağında Sardalya yapılırken nelere dikkat edilir?

ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA MALZEMELERİ NELERDİR?

1 kilo sardalya balığı

20 salamura asma yaprağı

1 tatlı kaşığı soğan tozu

3 diş sarımsak

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

ASMA YAPRAĞINDA SARDALYA NASIL YAPILIR?

Öcnelikle asma yapraklarını ılık suya koyuyoruz. Tuzunu atana kadar birkaç su değiştiriyoruz. Sardalyaları temizleyip kılçıklarını çıkararak fileto haline getiriyoruz. Soğan tozu, zeytinyağı, karabiberi ekleyip karıştırın. Sardalya filetolarını da sosa ekleyip karıştırarak en az 2 saat sosta bekletiyoruz. Marine edilmiş sardalya filetolarını tuzunu atmış asma yapraklarıyla yaprak sarması yapar gibi sarın. Izgarada pişirip servis edin.