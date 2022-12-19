Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesi üzerinden en çok yapılan sorgulamalardan birisidir. TDK'nin yanı sıra 'makine nasıl yazılır' sorusunun cevabına bu başlık altından da ulaşabilirsiniz. Ayrıca makine kelimesinin cümle içinde kullanımını da burada görebilirsiniz. Peki, Makina mı, makine mi? Makine nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazılışı

Makina mı, makine mi?Günümüzde genellikle makina olarak hatalı yazılır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı değildir. Türk Dil Kurumu'na göre sözcüğün doğru yazımı...

MAKİNA MI, MAKİNE Mİ? MAKİNE NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre 'makine' olarak yazılmaktadır. Günümüzde bu kelime 'makina' olarak yanlış yazılabilmektedir.

-Bu hafta annem ile birlikte çamaşır makinesi almaya gideceğiz.

-Bulaşık makinesi bozulduğu için bardakları ellerimle yıkamak zorundayım.

MAKİNE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin "makine mi, makina mı" olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı makine şeklinde olmalıdır.

-makina (Yanlış kullanım)

-makine (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

"Üniversitenin makine mühendisliği bölümünü kazandı."