Mahmut Ayparçası kimdir? MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası kaç yaşında, nereli?
MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde halk belediye başkanı seçmek için sandığa gidecek. Peki, Mahmut Ayparçası kimdir? MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası kaç yaşında, nereli?
Mahmut Ayparçası kimdir? MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Mahmut Ayparçası kimdir? MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı Mahmut Ayparçası nereli? Detaylar haberimizdedir…
MAHMUT AYPARÇASI KİMDİR?
2014 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'den Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayı seçilen Mahmut Ayparçası, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde MHP'nin Ordu Çamaş Belediye Başkanı oldu.
Mahmut Ayparçası, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde MHP Ordu Çamaş Belediye Başkan Adayıdır.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.