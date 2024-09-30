Lübnan nereye bağlı, başkenti neresi? Güney Lübnan haritada nerede?

Lübnan nereye bağlı? Son dönemde İsrail ve Lübnan sınırında artan çatışmalar, özellikle Güney Lübnan'ın jeopolitik önemini yeniden gündeme taşıdı. Lübnan'ın stratejik konumu ve bölgedeki dinamikler, ülkedeki güvenlik ve siyasi gelişmeler açısından büyük önem taşıyor. Peki, Lübnan'ın bağlı olduğu uluslararası ilişkiler ve coğrafi konumu nedir? Detaylar...

LÜBNAN NEREYE BAĞLI?

Lübnan, Batı Asya'da yer alan bağımsız bir cumhuriyet olup, doğuda ve kuzeyde Suriye, güneyde İsrail ile komşudur. Batısında Akdeniz'e kıyısı bulunan Lübnan, aynı zamanda Orta Doğu'nun önemli bir parçasıdır. Ülke, kendine özgü kültürel ve dini çeşitliliği ile Arap Dünyası'nın önemli bir üyesidir.

Siyasi anlamda ise, Lübnan bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkileri, özellikle İsrail ve Suriye ile gerilimli bir geçmişe sahiptir. Son dönemde İsrail ve Lübnan arasında yaşanan çatışmaların, özellikle Güney Lübnan bölgesindeki etkileri göz ardı edilemez. Özellikle Hizbullah'ın bölgedeki varlığı, Lübnan'ın uluslararası ilişkilerdeki önemini artırmaktadır.

GÜNEY LÜBNAN NEREDE?

Güney Lübnan, Lübnan'ın İsrail sınırına yakın olan bölgesidir ve son dönemdeki çatışmaların merkezi haline gelmiştir. Bölge, Hizbullah'ın güçlü olduğu bir alan olarak bilinir ve bu nedenle İsrail'in hava saldırılarına maruz kalmaktadır. Güney Lübnan'da Hizbullah ve İsrail arasındaki askeri gerilimler, bölgedeki sivillerin de büyük oranda etkilenmesine neden olmuştur.

2024 yılı Eylül ayında, İsrail'in bölgeye yönelik geniş çaplı hava saldırıları düzenlediği ve bunun neticesinde birçok kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmektedir. Güney Lübnan, haritada Beyrut'un güneyinde, İsrail sınırına yakın bir bölgede yer alır ve sınır bölgeleri genellikle güvenlik açısından kritik öneme sahiptir.

LÜBNAN TÜRKİYE ARASI KAÇ KM?

Lübnan ve Türkiye arasındaki mesafe kuş uçuşu yaklaşık 760 kilometredir. İki ülke arasında kara bağlantısı bulunmamakla birlikte, Akdeniz'deki coğrafi konumları sayesinde deniz ve hava yoluyla ulaşım mümkündür. Özellikle Beyrut ve İstanbul arasında sık sık uçak seferleri yapılmaktadır. Bu mesafe, Lübnan'ın Türkiye ile tarih boyunca ticari ve kültürel ilişkilerinde önemli bir rol oynamıştır.