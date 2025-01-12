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Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu?

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İstanbul'daki liselerde yapılan ortak sınavda alınan karnelerdeki başarı ortalamalarına yansıyacak yüksek notlar büyük şüphe yarattı. Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu?

İstanbul'daki liselerde bu hafta yapılan ortak sınavda alınan yüksek notlar soruların sızdırıldığı iddiasını gündeme getirdi. Bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler üzerine İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı. Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu?

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İNCELEME

Alınan yüksek notlar sınav sorularının ve cevaplarının sızdırıldığı iddiasını gündeme getirirken bazı basın yayın organlarında da yer alan haberler sonrası İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

"SAHA TARAMASI YAPILIYOR"

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ''Saha taraması yapılıyor. Soruların sızdırılmasına ilişkin kesin tespitlerin ardından müfettiş görevlendirilir. Fiili işleyene göre cezai durum değişir" ifadeleri yer aldı.

"OKULDAN VE ÖĞRETMENLERDEN ÇIKMA İHTİMALİ YÜKSEK"

Soruların okul içinde sızdırılmasının mümkün olduğunu söyleyen Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, "Kuvvetle ihtimal bu okuldan ve öğretmenlerden çıkma ihtimali bence çok yüksek. Başka türlü yani bakanlığın sitesi hacklenemez herhangi okula sınav evrakı gelmediği için bunun dışarıya çıkarılma ihtimali yok. Bunun olabilmesi için mutlaka bir okulun içinden çıkması gerekiyor. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu yapılacak ortak sınavları okullara sınavdan 2 buçuk saat önce gönderiyor. Okullar bu sınavın çıktısını alarak öğrencilerine uyguluyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"BAŞARI ORTALAMASI ANORMAL ŞEKİLDE YÜKSELDİ"

1. dönem 2'inci ortak yazılı sınavları, 6,7 ve 10.uncu sınıf öğrencileri için 6-9 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. Bazı öğretmenler, 10'uncu sınıflara yapılan sınav kağıtlarını okuyunca, başarı ortalamasının anormal şekilde yükseldiğini gördü. Bazı öğrenciler beklenenden daha yüksek not almıştı.bu durum şüphe uyandırdı.

Lise ortak sınav soruları çalındı mı, Lise ortak sınav iptal mi oldu?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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