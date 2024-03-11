Lerzan Sencer Tiryakioğlu kimdir? Memleket Partisi Ankara Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Lerzan Sencer Tiryakioğlu kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. Memleket Partisi Ankara Kahramankazan Belediye Başkan adayı ise Lerzan Sencer Tiryakioğlu oldu. Lerzan Sencer Tiryakioğlu kimdir? Lerzan Sencer Tiryakioğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU KİMDİR?

1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Orta ve lise öğrenimini Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün velisi olduğu ve manevi kızlarını okuttuğu İstanbul NDS Lisesi'nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nde kendi döneminde tek mezun olarak tamamladıktan sonra aynı üniversitede Nanoteknoloji ve Nanotıp Anabilim Dalı'nda "Grafen ve Alkali Metal Katkılanmış Grafenlerin Düşük Enerjili Elektron Kırınım Desenlerinin Analizi" konulu tez ile yüksek lisans eğitimini sonlandırmıştır. Henüz üniversite öğrencisiyken başladığı iş hayatında savunma sanayii ile kamu kurumlarının ihtiyacı olan yazılım ve bilişim sistemleri alanlarında çeşitli mühendislik pozisyonlarında pek çok projede görev almıştır. Uzun zamandır memleketimize faydalı olacak yerli savunma teknolojileri geliştirme projelerinde yönetici olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2021 yılında Memleket Partisi Ankara İli Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak siyasi hayatına başlamıştır. 2024 yılı Yerel Seçimlerinde Memleket Partisi Kahramankazan Belediye Başkan adayı olmuştur. Teknoloji ve sokak hayvanlarının yaşam hakları ilgili alanına girmekte olup iyi derecede İngilizce ve Fransızca ile orta derecede Almanca ve İtalyanca bilen Lerzan Sencer Tiryakioğlu evlidir.