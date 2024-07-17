Lamine Yamal'ın sevgilisi kim? Yamal'ın sevgilisi var mı, kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

Lamine Yamal sevgilisi kim? Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, EURO 2024'te İspanya milli takım forması ile kupayı kaldırmasının ardından kupa töreninde bir kız arkadaşı kameralara yansıdı. Yamal ve kız arkadaşını görenler Lamine Yamal'ın sevgilisi var mı, kim merak etti. Lamine Yamal'ın yanındaki kız arkadaşının adının Alex Padilla olduğu öğrenildi. Peki, Alex Padilla kimdir, kaç yaşında, Yamal ile sevgili mi? Detaylar haberimizde...

LAMİNE YAMAL SEVGİLİSİ KİM?

Lamine Yamal ve yakın çevresinden Yamal'ın sevgilisi olup olmadığına dair EURO 2024 final maçına kadar bilinmiyordu. Kupa töreninin ardından Lamine Yamal'ın Alex Padilla bir kız arkadaşı ile yakınlığı Lamine Yamal'ın sevgilisi Alex Padilla mı yorumlarına neden oldu.

17 yaşındaki Lamine Yamal'ın sevgilisinin Alex Padilla olduğunu iddia edenler kadar, Yamal ile Padilla'nın sadece arkadaş olduklarını söyleyenler de oldu.

LAMİNE YAMAL KİMDİR?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana, La Liga takımlarından Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcudur. Dünyanın en iyi genç oyunculardan biri olarak kabul edilir.