KPSS soruları çalındı iddiası nedir? (ÖSYM) 2022 "KPSS – Yediiklim soru benzerliği ve KPSS iptal edilecek mi" iddiaları nedir?

Kpss sorularının aday işlemleri sayfasında erişime açılması sonrası sosyal medyada bazı KPSS soruları ile ilgili iddialar gündeme geldi. Paylaşımlarda PSS soruları ile Yediiklim yayınları soruları arasında benzerlik olduğu iddia edildi. Peki, KPSS soruları çalındı iddiası nedir? KPSS – Yediiklim soru benzerliği iddiaları nedir?

KPSS SORULARI ÇALINDI İDDİASI NEDİR?

31 Temmuz Pazar günü KPSS GK-GY oturumları yapıldı. Sına sonrası adaylar sonuçların açıklanmasını beklemeye geçti. ÖSYM tarafından aday işlemleri sayfasında sınav sorularının yayınlanması sonrası bazı sınav sorularının Yediiklim yayınlarının soruları ile benzerliği olduğu iddia edildi. İddialar sonrası konu gündem olurken adaylar KPSS soruları hakkında iddiaları araştırdı.

İşte, KPSS soruları ile benzer olduğu odluğu iddia edilen sorularla ilgili paylaşımlar:

KPSS

"KPSS İPTAL EDİLECEK Mİ" İDDİALARI NBEDİR?

Henüz, ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama gelmedi. Açıklama geldiği takdirde detaylar sayfamızda yayınlanacaktır.