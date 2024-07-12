KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ! KPSS sınav belgesi nasıl alınır, giriş yerlerine nereden bakılıyor?

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) giriş belgesi renkli mi yoksa siya beyaz olur mu soruları gündeme gelirken adaylar, KPSS sınav giriş yerlerini araştırıyor. 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgesi ve sınav yerlerinin detayları haberimizde yer alıyor. KPSS sınav belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir...

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav belgesi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) Giriş Yapın: https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numarası ve Şifrenizle Giriş Yapın: E-Devlet şifrenizi de kullanabilirsiniz.

Sınavlarım Menüsüne Girin: "Sınavlarım" bölümünü bulun.

Sınav Belgesini İndirin: KPSS sınavınızı seçip "Sınav Giriş Belgesi" bağlantısına tıklayın ve belgenizi indirin.

Bu belgeyi yazdırarak sınava götürmeniz gerekecektir.

KPSS GİRİŞ YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) Giriş Yapın: https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.

T.C. Kimlik Numarası ve Şifrenizle Giriş Yapın: E-Devlet şifrenizi de kullanabilirsiniz.

Sınavlarım Menüsüne Girin: "Sınavlarım" bölümünü bulun.

Sınav Giriş Belgenizi Görüntüleyin: KPSS sınavınızı seçip "Sınav Giriş Belgesi" bağlantısına tıklayarak sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

14 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.00'da başlayacak ve 130 dakika sürecek. İkinci oturum olan Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.30'da başlayacak ve 100 dakika sürecek.

2024-KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.