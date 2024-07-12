Üye Girişi
Haberler

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ! KPSS sınav belgesi nasıl alınır, giriş yerlerine nereden bakılıyor?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS sınavına katılacak adaylar, sınav giriş yerlerini ve belge alma işlemini araştırıyor. Sınav giriş belgesinin siyah beyaz mı yoksa renkli mi olması gerektiği konusunda merak eden adaylar, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile belge alabilecekler. Peki, KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı saat kaçta?

Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) giriş belgesi renkli mi yoksa siya beyaz olur mu soruları gündeme gelirken adaylar, KPSS sınav giriş yerlerini araştırıyor. 2024-KPSS Lisans sınav giriş belgesi ve sınav yerlerinin detayları haberimizde yer alıyor. KPSS sınav belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizdedir...

KPSS GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

KPSS sınav belgesi almak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  • ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) Giriş Yapın: https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.
  • T.C. Kimlik Numarası ve Şifrenizle Giriş Yapın: E-Devlet şifrenizi de kullanabilirsiniz.
  • Sınavlarım Menüsüne Girin: "Sınavlarım" bölümünü bulun.
  • Sınav Belgesini İndirin: KPSS sınavınızı seçip "Sınav Giriş Belgesi" bağlantısına tıklayın ve belgenizi indirin.

Bu belgeyi yazdırarak sınava götürmeniz gerekecektir.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ! KPSS sınav belgesi nasıl alınır, giriş yerlerine nereden bakılıyor?

KPSS GİRİŞ YERLERİNE NEREDEN BAKILIR?

  • ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne (AİS) Giriş Yapın: https://ais.osym.gov.tr adresine gidin.
  • T.C. Kimlik Numarası ve Şifrenizle Giriş Yapın: E-Devlet şifrenizi de kullanabilirsiniz.
  • Sınavlarım Menüsüne Girin: "Sınavlarım" bölümünü bulun.
  • Sınav Giriş Belgenizi Görüntüleyin: KPSS sınavınızı seçip "Sınav Giriş Belgesi" bağlantısına tıklayarak sınav yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ! KPSS sınav belgesi nasıl alınır, giriş yerlerine nereden bakılıyor?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

14 Temmuz Pazar günü yapılacak KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu saat 10.00'da başlayacak ve 130 dakika sürecek. İkinci oturum olan Lisans Eğitim Bilimleri oturumu ise saat 14.30'da başlayacak ve 100 dakika sürecek.

2024-KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacaktır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

KPSS Gündem Eğitim Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göz kırptı: Kendisi hukukum olan bir insan, görüşürüm

 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı

 Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti

Bodrum'da tatil yapan ünlü iş insanı onlarca kişinin gözü önünde hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title