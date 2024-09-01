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KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI- CEVAP ANAHTARI KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

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KPSS Ön Lisans sınavına katılan adaylar için merakla beklenen soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı sorusu gündeme geliyor. Sınav sonrası adaylar, doğru ve yanlışlarını öğrenmek için cevap anahtarını bekliyorlar.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu bugün gerçekleştirildi. Adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı aratılıyor. Peki, KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavın sonuçları 20 Eylül'de açıklanacak.

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI- CEVAP ANAHTARI KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORU KİPTAÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Önlisans soru ve cevapları henüz yayınlanmadı. 1 Eylül 12:25'te sona eren sınavın ardından ÖSYM tarafından sınav soru ve cevaplarının erişime açılması bekleniyor.

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI- CEVAP ANAHTARI KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI SORGULAMA

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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