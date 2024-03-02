KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ? Kızılcık Şerbeti Apo karakterine ne oldu, neden değişti?

Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü? Sorusu, Apo karakterine dair araştırmalar gündemde yer alması ile araştırılmaktadır. Bir ay önce beyin kanaması geçiren ve peş peşe iki ameliyat olan Settar Tanrıöğen'in hastanedeki tedavisi devam ediliyor. Zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı için diziye devam edemeyecek olan Tanrıöğen'in yerine kimin geleceği merak ediliyor. Peki, Kızılcık Şerbeti Apo öldü mü? Kızılcık Şerbeti Apo karakterine ne oldu, neden değişti?

KIZILCIK ŞERBETİ APO ÖLDÜ MÜ?

Dizinin bu Cuma yayınlanacak yeni bölümünde, Abdullah Ünal geçirdiği rahatsızlığın ardından karantinadan çıkıyor. Evde değişen dengelerin ardından hakimiyeti tekrar ele almaya kararlı olan Abdullah, Alev'in de hamile olduğun öğrenecek. Tanrıöğen'den rolü devralan Taylan, çekimlere hız kesmeden başladı. Beyin kanaması geçiren Settar Tanrıöğen'in yerine Kızılcık Şerbeti dizisine dahil olan Ahmet Mümtaz Taylan çekimlere başladı. Abdullah rolünü oynayacak olan oyuncu sette ilk pozunu da verdi.